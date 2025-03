Nachdem es in den vergangenen Wochen immer wieder Wolfsrisse im Ilm-Kreis gegeben hat, macht Landrätin Petra Enders (parteilos) das Thema jetzt zur Chefsache. Sie kündigte am Dienstag an, in den kommenden Tagen mehrere Gespräche führen zu wollen. Zum einen soll es noch in dieser Woche ein Krisentreffen mit dem Kompetenzzentrum Wolf, Biber, Luchs geben, das für das Monitoring der Wölfe im Land zuständig ist. Sie erhofft sich vom Gespräch detaillierte Erkenntnisse zur Anzahl der Risse und auch zu den Ergebnissen der genetischen Untersuchungen. „Ich will wissen, ob ein einzelnes Tier oder ein bestimmtes Rudel für die Risse verantwortlich ist oder ob es mehrere Tiere aus verschiedenen Rudeln sind“, so Enders.