Nach mehreren Monaten: Vermisste Frau an der Zugspitze tot gefunden

Die Frau aus dem Landkreis Lindau sei im Bereich des Gipfels vermutlich einen Abhang hinuntergerutscht oder gestürzt, so der Sprecher. Am 23. Juni sei im Bereich des Höllentalferners an der Zugspitze eine Tote entdeckt worden. Anhand ihrer Zähne habe man nun festgestellt, dass es sich dabei um die vermisste 51-Jährige handelte. Es sei unklar, ob es ein Unfall oder ein Suizid gewesen sei, so der Sprecher.