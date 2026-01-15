Nach Marathon-Debatte Neue Babis-Regierung in Tschechien gewinnt Vertrauensfrage

Babis: Tschechien an erster Stelle

Babis selbst betonte, dass die Tschechische Republik und die tschechischen Bürger für ihn an erster Stelle stünden. Er versprach eine schnelle Abschiebung straffälliger Ausländer und lehnte einen Wechsel von der Krone zum Euro als Währung ab. Zudem kritisierte er die Klimapolitik der EU als schädlich für die Industrie. Er schloss aus, dass sich Tschechien an einer etwaigen Friedenstruppe in der Ukraine beteiligen würde. Die Prager Granaten-Initiative für das von Russland angegriffene Land will Babis nur koordinierend weiterführen, ohne eigene Steuergelder zu verwenden. Im Zuge dieses Projekts wurden bisher mehr als vier Millionen Schuss Munition an Kiew geliefert.