2024 und 2025 waren schwierige Jahre, doch jetzt sieht es finanziell wieder besser aus in der Gemeinde Fambach. „Die politische Entscheidung, in den zwei vorangegangenen Jahren die Investitionstätigkeit auf ein Minimum zu beschränken und nur bereits geplante und begonnene Maßnahmen fertigzustellen, hat sich ausgezahlt: Die finanzielle Haushaltslage hat sich stabilisiert und ein guter Rücklagenbestand konnte aufgebaut werden“, konstatierte Susan Semisch, die Kämmerin der Gemeindeverwaltung Breitungen, in der Ratssitzung.