Nach Magdeburg: Feuerwehr in Gera plant Gedenkfahrt an Anschlagsopfer

Gera (dpa/th) - In Gedenken an die Opfer des Anschlags von Magdeburg planen die Feuerwehren und weitere Hilfsorganisationen am Abend eine Lichterfahrt durch Gera. "Wir wollen ein Zeichen setzen, dass die Blaulichtfamilie zusammenhält", sagte der Sprecher der Berufsfeuerwehr, Göran Kugel. Es gehe sowohl um einen Dank an die Retter, als auch ein Zeichen an die Familie des getöteten neunjährigen Jungen. Der Neunjährige war Mitglied einer Kinderfeuerwehr in Niedersachsen.