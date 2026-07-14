Mainz - Nach dem Unfall eines Lkws auf einer Autobahnbrücke der A60 bei Mainz kann der rechte Fahrstreifen der Brücke in Fahrtrichtung Bingen nach der Sperrung in Kürze wieder freigegeben werden, der Radweg bleibt gesperrt. Die Schäden an der Fahrbahn seien glücklicherweise geringfügig, teilte ein Sprecher der Autobahn GmbH des Bundes Niederlassung West mit. Für Autofahrer gilt im betroffenen Abschnitt in Richtung Bingen derzeit auf allen drei Fahrstreifen Tempo 80 statt zuvor 100 Kilometer pro Stunde.