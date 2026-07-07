Nach Leihe nach Heidenheim: FC Bayern plant mit Ibrahimovic als festem Kaderspieler

"Vor allem im vergangenen sehr guten Jahr in Heidenheim hat er persönlich viel gelernt, um jetzt bereit für den FC Bayern zu sein. Seine Entwicklung steht beispielhaft für die Möglichkeiten, die wir unseren Talenten aufzeigen", sagte Sportdirektor Christoph Freund über den deutschen U21-Nationalspieler. "Jetzt geht es für ihn nicht mehr allein ums Lernen – jetzt geht es ums Angreifen, hier beim FC Bayern."