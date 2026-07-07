München (dpa/lby) - Der FC Bayern München plant mit Nachwuchsspieler Arijon Ibrahimovic für die neue Saison. Der 20-Jährige soll beim deutschen Fußball-Rekordmeister fest ins Profiteam integriert werden, wie der Verein mitteilte. Der Offensivakteur ist seit Jugendtagen bei den Bayern, war in den vergangenen drei Spielzeiten aber an Frosinone und Lazio Rom in Italien sowie vorige Saison an den 1. FC Heidenheim ausgeliehen. Bei Bayern hat er einen Vertrag bis 2028.
Nach Leihe nach Heidenheim FC Bayern plant mit Ibrahimovic als festem Kaderspieler
dpa 07.07.2026 - 19:08 Uhr