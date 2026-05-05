Nach Leichenfund 14-Jähriger im Allgäu getötet - Verdächtiger war geduldet

Memmingen (dpa/lby) - Der nach Polizeischüssen gestorbene Verdächtige im Fall des mutmaßlich getöteten 14-Jährigen im Allgäu war ein abgelehnter Asylbewerber, der aber aufgrund ungeklärter Identität geduldet war. Das teilte ein Sprecher der Regierung von Schwaben auf Anfrage mit. Der Verdächtige wurde nach ersten Ermittlungen im von Israel besetzten Westjordanland geboren, seine Nationalität war aber noch unklar, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Memmingen erläuterte.