Berlin - Schauspieler Heinz Hoenig ist angesichts seiner angeschlagenen Gesundheit dankbar dafür, seinen 75. Geburtstag erleben zu können. "Früher war Älterwerden eben Älterwerden. Heute bedeutet es für mich, dass ich noch leben darf. Und dafür bin ich dankbar. Das macht mich schon demütig", sagte er der "Bild". Es habe Zeiten gegeben, in denen er nicht gewusst habe, ob er den nächsten Tag erleben werde. "Jetzt sitze ich hier, bei meiner Frau und unseren Jungs, und könnte nicht glücklicher darüber sein."