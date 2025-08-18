Nach langen Ermittlungen Mutmaßlicher Boss im Kölner "Drogenkrieg" angeklagt

Auch habe der mutmaßliche Bandenboss die Anweisungen für fünf Sprengstoffexplosionen in Köln, Engelskirchen und Duisburg gegeben. Mit diesen Explosionen sollten laut Anklage ebenfalls Personen unter Druck gesetzt werden, die von der Bande verdächtigt wurden, etwas mit dem Marihuana-Raub zu tun zu haben. In einem Fall habe die Explosion einer Geldforderung Nachdruck verleihen sollen. Ob die Anklage zur Hauptverhandlung zugelassen wird, muss nun das Landgericht Köln entscheiden.