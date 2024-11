Bei den Durchsuchungen fanden die Ermittler in einem Versteck Bargeldbeträge in sechsstelliger Höhe und Goldschmuck. Außerdem wurden zwei Autos im Gesamtwert von über 200.000 Euro beschlagnahmt. Die Tatverdächtigen befinden sich in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts des banden- und gewerbsmäßigen Menschenhandels dauern an.