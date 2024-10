„Ich weiß es nicht. Wir hätten wahrscheinlich machen können was wir wollen, es hätte doch nicht funktioniert.“ Bundestagsabgeordneter Gerald Ullrich aus Floh-Seligenthal, der Kreisvorsitzender der FDP und stellvertretender Landesvorsitzender ist, hat keine richtige Erklärung für das, was sich abzeichnete und am 1. September 2024 im Land wie im Kreis dann ereignete. Keine andere relevante Partei ist, in Prozenten gemessen, bei den Thüringer Landtagswahlen so abgesackt, wie die FDP. In Prozentpunkten ausgedrückt schaut das mit minus 3,9 Punkten recht harmlos aus, da ist die Linke sehr viel stärker gerupft worden.