Nach Landtagspräsidentenwahl: Hunderte demonstrieren in Dresden für Prüfung der AfD

Bundesweite Protestreihe

Die Initiative fordert die Prüfung eines Verbotsverfahrens rechtsextremer Parteien. Der bundesweiten Protestreihe geht es dabei um alle Parteien, die vom Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall oder gesichert rechtsextrem eingestuft werden. Demonstrationen fanden am Nachmittag in ganz Deutschland statt, unter anderem in Hamburg und München.