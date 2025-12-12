Nach Landtagsbeschluss Wie Kommunen künftig die Zügel anziehen dürfen

Gemeinde- und Stadträte konnten die Nutzung aber auch per Satzungsbeschluss beschränken, zum Beispiel um politische Veranstaltungen generell in Räumen der Kommunen zu verhindern.

Warum werden die Regeln jetzt geändert?

Mit dem Ordnungsgeld will die Staatsregierung mehr Möglichkeiten schaffen, um Kommunalpolitiker, die Sitzungen und damit das Funktionieren von Gemeinderäten und Stadträten stören, zu bestrafen. Bisher seien diese Möglichkeiten "nicht ausreichend differenziert" gewesen, heißt es als Begründung vom bayerischen Innenministerium.

Was die Nutzung öffentlicher Räume angeht, begründet das Innenministerium die Regeländerung mit dem Kampf gegen zunehmenden Antisemitismus. Vor allem nach dem Überfall der Hamas auf Israel im Oktober 2023 sei Antisemitismus "zu einem akuten gesellschaftlichen Konfliktfeld und damit auch zu einem erheblichen politischen und gesellschaftlichen Problem geworden". Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sagte, die Gesetzesänderung sei zum Schutz jüdischer Mitbürgerinnen und Mitbürger "zwingend nötig" gewesen.

Könnte das für Kommunen juristischen Ärger bedeuten?

Das ist nicht auszuschließen. Sowohl gegen Ordnungsgelder als auch gegen die Verweigerung öffentlicher Räume für Veranstaltungen kann vor den Verwaltungsgerichten geklagt werden. Auch eine Verfassungsklage gegen die Änderungen in der Gemeindeordnung wäre möglich.

Tristan Barczak, Professor für Öffentliches Recht an der Universität Passau, sagte, Ordnungsgelder für Kommunalpolitiker seien in anderen Ländern "durchaus üblich und verfassungsrechtlich unproblematisch". Aber: "Der Ermessensspielraum bei der Festsetzung des Ordnungsgelds muss natürlich im Einzelfall verfassungsgemäß, insbesondere verhältnismäßig, genutzt werden."

Mit Blick auf die Möglichkeit, Veranstaltungen in öffentlichen Räumen zu verhindern, sieht Barczak deutlich mehr Raum für Konflikte: "Die Regelung wird mit Sicherheit gerichtlich überprüft werden." Eine Untersagung wegen der Gefahr von Inhalten, die die NS-Herrschaft billigen, verherrlichen oder rechtfertigen, lasse sich zwar "womöglich rechtfertigen". Die Regel dürfe aber "nicht dazu genutzt werden, vermeintlich oder tatsächlich rechtsextremistische Parteien zu bekämpfen", sagte Barczak. "Das ist nicht Aufgabe der Kommunen, sondern allein Sache des Bundesverfassungsgerichts."

Problematisch sei die Lage auch bei der zweiten möglichen Begründung für eine Verweigerung von Veranstaltungsräumen: "Was Antisemitismus ist, ist dagegen in der deutschen Rechtsordnung an keiner Stelle definiert. Ob die Gesetzesänderung den Anforderungen rechtsstaatlicher Bestimmtheit genügt, erscheint insofern sehr zweifelhaft", sagte Barczak. "Sie darf jedenfalls auch in dieser Hinsicht keine Öffnungsklausel sein, dass Gemeinden künftig selbst entscheiden können, was Antisemitismus ist."

Wer hat gegen die Änderungen gestimmt?

Die AfD im bayerischen Landtag, die derzeit den einzigen Abgeordneten stellt, der im Parlament schon mit einem Ordnungsgeld belegt wurde, machte aus ihrer Bewertung der neuen Möglichkeiten vor dem Beschluss keinen Hehl: Landtagsabgeordneter Florian Köhler bezeichnete den Gesetzesentwurf als verfassungswidrig und warnte vor Willkür. Die Ordnungsgelder nannte er einen "Maulkorb für Ehrenamtliche". Die AfD-Fraktion stimmte geschlossen dagegen.