Nach längeren Ermittlungen: Mutmaßliche Diebesbande in der Oberpfalz gefasst

Beilngries (dpa/lby) - In der Oberpfalz hat die Polizei drei Männer festgenommen, die für eine Serie von Automatenaufbrüchen verantwortlich sein sollen. Bei einer Verkehrskontrolle in Beilngries (Landkreis Eichstätt) entdeckten die Beamten am Mittwoch im Auto der Verdächtigen einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten, wie die Polizei mitteilte. Die Männer im Alter zwischen 41 und 44 Jahren stehen demnach im Verdacht, 29 Automaten gestohlen und aufgebrochen zu haben.