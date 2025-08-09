Nach Kritik Palantir wehrt sich: Datenabfluss "technisch ausgeschlossen"

München/Berlin - Nach jahrelanger Kritik wehrt sich die US-Firma Palantir gegen Vorwürfe mangelnder Datensicherheit beim umstrittenen Einsatz ihrer Datenanalyse-Software bei deutschen Polizeien. "Eine Übertragung oder ein Abfluss von Daten – etwa in die USA – ist technisch ausgeschlossen", sagte ein Unternehmenssprecher der Deutschen Presse-Agentur. In Bayern, Nordrhein-Westfalen und Hessen, wo die Polizei Palantir-Programme nutzt, werde die Software "ausschließlich" auf Servern der Polizei betrieben.