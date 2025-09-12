An diesem Sonntag steigt der erste Cristopher Street Day (CSD) in Ilmenau. Es ist sogar der erste im ganzen Ilm-Kreis. Nach der offiziellen Ankündigung hatte es im Internet heftige Reaktionen gegeben, die das Vorhaben scharf kritisieren. Doch es gibt auch zahlreiche Befürworter einer solchen Parade in Ilmenau: Mehrere Lokalpolitiker haben nun eine Erklärung verfasst, in der sie dafür werben, dass Ilmenau Haltung zeigt. Die Verfasser positionieren sich für Respekt, Zusammenhalt und ein gutes Miteinander. Die Erklärung werde von den jeweiligen Parteien und Wählervereinigungen getragen: Andreas Bühl (CDU Ilmenau), Gunther Kreuzberger (Pro Bockwurst Ilmenau), Christoph Macholdt (Die Linke Ilmenau), Julian Wüster (SPD Ilmenau), Madeleine Henfling (Bündnis 90/Die Grünen Ilmenau) und Tina Wittrich (Bürgerbündnis Ilmenau).