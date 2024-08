In der Diskussion um die neue Parkzeitbegrenzung in der sanierten Oehrenstöcker Straße hat die Stadtverwaltung am Donnerstag im Hauptausschuss der Kritik mehrerer Anwohner widersprochen. Wie berichtet, hatten sich Gewerbetreibende beschwert, dass die Parkplätze seit der Straßenfreigabe am Mittwoch nur noch zwei Stunden am Stück genutzt werden können. Besonders verärgert sei man, da die Änderung „ohne jegliche Vorankündigung“ vorgenommen worden war.