Seeon - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat das Krisenmanagement nach dem großen Stromausfall in Berlin verteidigt. Der Bund habe schnell geholfen, unter anderem mit der Bundeswehr, sagte der CDU-Chef nach der CSU-Klausur im oberbayerischen Kloster Seeon. "Hier ist wirklich exzellente Arbeit der Hilfsorganisationen, der Polizei, der Bundeswehr geleistet worden." Es sei ein großer Erfolg dieser gemeinsamen Kraftanstrengung, dass die Stromversorgung früher als gedacht wieder hergestellt worden sei.