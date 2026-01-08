Redundanzen fehlten

"Ich würde mal sagen, in den Abläufen ist nichts zu kritisieren", sagte Merz. "Wir hätten das wahrscheinlich nicht viel besser machen können, als es so gemacht wurde." Allerdings müsse man sich mit der Frage beschäftigen, ob Deutschland widerstandsfähig genug sei gegen solche Anschläge. "Wir können unsere Infrastruktur nicht lückenlos schützen, aber wir brauchen Redundanzen", sagte Merz. "Die gab es in Berlin offensichtlich nicht im erforderlichen Umfang." Man werde also ausführlich analysieren, was für den Wiederholungsfall besser gemacht werden könne.