Es war ein Paukenschlag im Dezember in der Kreistagssitzung: Gemeinsam war es AfD und Freien Wählern gelungen, zwei zentrale Projekte zum Klimaschutz im Landkreis durchfallen zu lassen. Voraussetzung dafür war, dass AfD und Freie Wähler eine einfache Mehrheit erreichten, weil sich die CDU/FDP-Fraktion größtenteils enthalten hatte. Linke, Grüne und SPD stimmten für die Projekte.
Nach Kreistag-Klatsche Wie geht es weiter mit dem Klimaschutz im Ilm-Kreis?
Danny Scheler-Stöhr und Berit Richter 23.01.2026 - 06:00 Uhr