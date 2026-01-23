Es war ein Paukenschlag im Dezember in der Kreistagssitzung: Gemeinsam war es AfD und Freien Wählern gelungen, zwei zentrale Projekte zum Klimaschutz im Landkreis durchfallen zu lassen. Voraussetzung dafür war, dass AfD und Freie Wähler eine einfache Mehrheit erreichten, weil sich die CDU/FDP-Fraktion größtenteils enthalten hatte. Linke, Grüne und SPD stimmten für die Projekte.