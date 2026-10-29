Nürnberg (dpa/lby) - Ein Betrüger hat die Notlage einer 88 Jahre alten Frau in Nürnberg ausgenutzt. Wie die Polizei mitteilte, gab sich der Mann am Mittwoch bei der Frau als Scherenschleifer aus. Nachdem die Seniorin den Mann hereingelassen hatte, verlor sie demnach in der Küche das Bewusstsein und stürzte zu Boden. Der angebliche Scherenschleifer habe der 88-Jährigen daraufhin wieder aufgeholfen und sie in ihr Bett gebracht, hieß es. Als es der Seniorin am nächsten Tag wieder besser ging, stellte sie fest, dass mehrere Hundert Euro aus einem Schrank fehlten.