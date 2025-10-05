Nach Abschluss einer Chemotherapiebehandlung ist der Fuldaer Bischof Michael Gerber vor wenigen Tagen in die Reha gestartet. Darüber informiert das Bistum in einer Mitteilung. Die Untersuchungen zeigten, dass die Therapie planmäßig positiv verlaufen sei und nach Einschätzung der Ärzte zu den gewünschten Ergebnissen führe. „Ich danke allen, die an mich gedacht und mir geschrieben haben, von Herzen für die vielen guten Wünsche und für das begleitende Gebet, das mich durch die vergangenen Wochen getragen hat“, wird Gerber zitiert. „Viele Menschen müssen ebenfalls schwierige Erfahrungen machen – ihnen gilt mein Gebet und meine Anteilnahme.“