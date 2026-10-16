Leo liegt seit seiner Operation am vergangenen Dienstag in der Klinik im Nordwesten Roms, wo es einen eigenen Trakt für die Behandlung von Päpsten gibt. Der Vatikan veröffentlichte drei Tage nach der OP erstmals Bilder aus dem Krankenhaus. Darauf ist zu sehen, wie der Pontifex in einer Kapelle der Klinik im Stehen eine Messe feiert. Der gebürtige US-Amerikaner habe sich beim gesamten Personal der Klinik für deren Arbeit bedankt, hieß es.