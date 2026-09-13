Nach dem fast zweieinhalbstündigen Konzert erzählt Schmidt überschwänglich: "Es war sensationell." Sein Freund und er seien begeistert. "Die Stimme war besser als früher. Das hätten wir so nicht erwartet." Auch Milène aus dem südfranzösischen Biarritz meint: "Es war unglaublich. Wir haben viel geweint und sie auch." Odette aus Zentralfrankreich findet zwar, dass Dion sich anders bewegt habe als früher, aber das sei normal. Das Konzert sei trotzdem super gewesen.

Dion an Fans: "Ich liebe euch"

Auch französische Medien feiern das Comeback als Erfolg. Noch 25 weitere Male will Dion im Herbst und im kommenden Mai vor den Toren von Paris auftreten. Insgesamt mehr als 900.000 Zuschauerinnen und Zuschauer werden bei ihren Shows erwartet. Etliche weitere hatten vergeblich versucht, ein Ticket zu ergattern. Sie können sich immerhin auf ein neues Album der Sängerin freuen, das bald kommen könnte.

Am Ende ihres ersten Konzertes und damit ihrer Rückkehr auf die Bühne bleibt Dion nichts mehr übrig, als ihren Fans zu danken. "Ich liebe euch", schließt sie, bevor sie unter tosendem Applaus die Bühne verlässt.