München (dpa/lby) - Mit einer Drehleiter haben Einsatzkräfte einen Mann aus dem Münchner Spielzeugmuseum gerettet. Der Mann war zuvor im zweiten Stock des Gebäudes kollabiert, wie die Feuerwehr mitteilte. Eine Rettungswagenbesatzung versorgte ihn am Mittwoch dort und sein Zustand stabilisierte sich. Laut Feuerwehr war es aber nicht möglich, ihn über die Wendeltreppe ins Freie zu bringen. Deshalb forderten die Einsatzkräfte die Drehleiter an. Den Patienten konnte die Feuerwehr so schließlich aus dem Alten Rathaus am Marienplatz transportieren. Zur weiteren Abklärung kam der Mann danach in eine Klinik.