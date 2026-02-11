München (dpa/lby) - In Bayern hat das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur verfassungswidrigen Besoldung von Berliner Beamten aus dem vergangenen Jahr keinerlei Folgen. "Unmittelbar nach Verkündung der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts haben wir die neuen Vorgaben für die Bezahlung der Beamtinnen und Beamten intensiv geprüft. Das Ergebnis gibt unserem Kurs der letzten Jahre recht: Die bayerische Besoldung ist nach unseren fachlich fundierten Berechnungen auf Basis aller verfügbaren Daten auch nach der neuesten Gerichtsentscheidung verfassungskonform", sagte Finanzminister Albert Füracker auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.