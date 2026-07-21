Nach Kampf um Parteiführung: Abgesetzter türkischer Oppositionschef gründet neue Partei

Ankara - Rund zwei Monate nach seiner Absetzung als Chef der größten türkischen Oppositionspartei CHP hat Özgür Özel die Gründung einer neuen Partei angekündigt. Man werde sich heute mit den lokalen Parteivorsitzenden besprechen, den Parteirat konsultieren und anschließend eine neue Partei gründen, sagte Özel vor der CHP-Fraktion in Ankara. Noch ist nicht bekannt, wie viele der 135 CHP-Abgeordneten mit ihren Mandaten zur neuen Partei übertreten werden - Beobachter gehen von rund 80 aus. Damit würde sie unmittelbar die größte Oppositionspartei des Landes werden.