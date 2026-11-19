Es sind schwere Zeiten für Bäume in Ilmenau. Erst hat über Jahre hinweg der Borkenkäfer die Fichten in den Wäldern rund um die Stadt stark dezimiert, zuletzt machten Unwetter zahlreichen Bäumen im Stadtgebiet den Garaus. Zu Wochenbeginn wurde schließlich eine rund 150 Jahre alte Rotbuche in der Lindenstraße gefällt, weil sie unter anderem aufgrund von Pilzbefall und zerstörten Wurzeln zu einem Sicherheitsrisiko geworden war.