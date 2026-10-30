Nach Kabelschaden: Wartung schränkt Vodafone-Kunden bei Frankfurt nachts ein

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein Kabelschaden hat beim Telekommunikationskonzern Vodafone im Raum Frankfurt und Bad Vilbel zu einer Störung geführt – in der Nacht auf Samstag sind daher nun Wartungsarbeiten erforderlich. Diese würden von 1.00 Uhr bis voraussichtlich 8.00 Uhr stattfinden, teilte Vodafone mit. In dieser Zeit komme es bei den Kunden, die vom Kabelschaden betroffen gewesen seien, zu Einschränkungen bei der Nutzung von Kabelfernsehen, Internet und Festnetztelefonie.