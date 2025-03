Neben der Bundestagswahl im Februar fanden traditionell auch die Juniorwahlen an den Meininger Gymnasien statt. Während die AfD hierzulande mit Erst- und Zweitstimme dominiert, so sieht es an den Schulen anders aus. Würde es nach den Schülern am Henfling-Gymnasium gehen, so würde nicht Robert Teske von der AfD, sondern Philipp Weltzien von den Linken in den Bundestag einziehen. Der Suhler bekam von ihnen die meisten Stimmen – 30, 6 Prozent.