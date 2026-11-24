Berlin - Inmitten der heiklen Debatte um Russlands Teilnahme an der kommenden Eishockey-WM stellt sich auch dem Rest des Wintersports wieder die Frage nach dem Umgang mit den Sportlern des Landes. Das Internationale Olympische Komitee hat die Suspendierung Russlands und die Beschränkungen für seine Athleten aufgehoben. Wie zuletzt bei den Winter-Paralympics in Mailand und Cortina d'Ampezzo im März dürften russische Sportler bei internationalen Wettbewerben nach dem Willen des IOC wieder mit eigener Hymne, Flagge und nationalen Symbolen starten.