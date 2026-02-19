Mitarbeiter bekamen ihre Löhne und Gehälter verspätet, Lieferanten und Dienstleister warteten auf das Bezahlen ihrer Rechnungen: Im Juni 2025 musste der in Meiningen ansässige Verein Lebenshilfe Südthüringen Insolvenz anmelden. Daraufhin wurde im Juli vom zuständigen Amtsgericht Rechtsanwalt Peter Scholl von der Erfurter Kanzlei Scholl, Bleek und Foit als Insolvenzverwalter eingesetzt. Im Gespräch mit unserer Zeitung informierte dieser über den aktuellen Stand des Verfahrens. Demnach konnte der insolvente Verein Lebenshilfe Südthüringen seine Tätigkeiten fortsetzen. „Es geht alles weiter“, bestätigte der Erfurter Anwalt.