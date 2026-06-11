Nach Insolvenz: Tante Enso will 24h-Märkte aus bisherigen Tegut-Läden machen

Erfurt (dpa/th) - Die Smart-Store-Kette Tante Enso darf bisherige Tegut-Standorte in Thüringen übernehmen. Das Bundeskartellamt hat den Erwerb freigegeben. Konkret geht es um insgesamt neun Filialen in den Kreisen Sonneberg, Hildburghausen, Schmalkalden-Meiningen, Gotha, dem Ilm-Kreis, dem Wartburgkreis, dem Kreis Nordhausen und dem Kyffhäuserkreis. Wie beim Konzept des Bremer Unternehmens üblich, sollen die Filialen als 24-Stunden-Läden betrieben werden, in denen außerhalb regulärer Öffnungszeiten kein Personal anwesend und der Zutritt und Einkauf automatisiert stattfinden kann. Zwei derartige Tante Enso-Filialen gibt es bereits in Thüringen.