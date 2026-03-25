Nach Insolvenz: Sozialverbände schließen Versorgungslücke

Nachdem die Stadtkantine zum 1. März wegen Zahlungsschwierigkeiten ihren Betrieb endgültig einstellen musste und sich eine Versorgungslücke vor allem bei der Mittagessenversorgung von Senioren auftat, hatten die Suhler Sozialverbände schnell reagiert. Sowohl der Regionalverband der Volkssolidarität als auch der Kreisverband des DRK bauten kurzfristig ihre Kapazitäten beim Angebot des „Essens auf Rädern“ aus. Wie sich jetzt zeigt, mit Erfolg: „Innerhalb kurzer Zeit konnten wir rund 100 neue Teilnehmer in die Versorgung aufnehmen“, sagt Sebastian Wächter. „Damit liefern wir jährlich zusätzlich etwa 30.000 bis 32.000 Mittagessen aus, konstatiert der DRK-Vorstandsvorsitzende. Das unterstreiche den bestehenden Bedarf in und um Suhl.