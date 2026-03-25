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  6. Sozialverbände schließen Versorgungslücke

Nach Insolvenz Sozialverbände schließen Versorgungslücke

Die Insolvenz der Suhler Stadtkantine hat vor allem ältere Bürger mit Blick auf ein warmes Mittagessen ratlos zurückgelassen. Vielen konnte inzwischen geholfen werden.

Nach Insolvenz: Sozialverbände schließen Versorgungslücke
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„Essen auf Rädern“ – für Ältere oft mehr als nur eine warme Mahlzeit. Foto: DRK-Bildarchiv

Nachdem die Stadtkantine zum 1. März wegen Zahlungsschwierigkeiten ihren Betrieb endgültig einstellen musste und sich eine Versorgungslücke vor allem bei der Mittagessenversorgung von Senioren auftat, hatten die Suhler Sozialverbände schnell reagiert. Sowohl der Regionalverband der Volkssolidarität als auch der Kreisverband des DRK bauten kurzfristig ihre Kapazitäten beim Angebot des „Essens auf Rädern“ aus. Wie sich jetzt zeigt, mit Erfolg: „Innerhalb kurzer Zeit konnten wir rund 100 neue Teilnehmer in die Versorgung aufnehmen“, sagt Sebastian Wächter. „Damit liefern wir jährlich zusätzlich etwa 30.000 bis 32.000 Mittagessen aus, konstatiert der DRK-Vorstandsvorsitzende. Das unterstreiche den bestehenden Bedarf in und um Suhl.

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Ende Februar war Schluss in der Stadtkantine. Foto: Archiv/Bastian Frank

Ähnlich sieht es Tina Markowski vom Regionalverband Südthüringen der Volkssolidarität: „Wir haben unsere bestehenden Touren erweitert und konnten damit etwa 30 Bürger zusätzlich in die Essensversorgung aufnehmen.“ Darunter seien viele ehemalige Kunden der Stadtkantine. Mehr allerdings sei momentan kaum möglich, habe man doch die Kapazitätsgrenzen erreicht.

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Wie wichtig den älteren Menschen und Menschen mit eingeschränkter Mobilität die tägliche und sichere Belieferung mit einer warmen Mahlzeit ist und wie sehr diese geschätzt werde, beweise die große Dankbarkeit, die den neuen Versorgern entgegenschlage, heißt es von den Organisationen unisono. „Für viele bedeutet die Belieferung nicht nur eine warme Mahlzeit, sondern vor allem ein großes Stück Sicherheit, Verlässlichkeit und Lebensqualität“, weiß Kathrin Heiner aus der eigens eingerichteten DRK-Telefonhotline, in der die Hilfesuchenden offene Ohren fanden.

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„Auch wenn zwischenzeitlich einige anderweitig mit Mittagessen versorgt werden – es ist beruhigend für sie zu wissen, dass sie im Bedarfsfall jederzeit auf unser Angebot zurückgreifen können“, berichtet Heiner von ihren und den Erfahrungen ihrer Kolleginnen. Viele Anrufer hätten die Gespräche nicht nur zur Bestellung genutzt, sondern auch, um ihre Dankbarkeit persönlich auszudrücken.

Hohe Nachfrage, viel Dankbarkeit

Für den DRK-Kreisverband sei der schnelle Ausbau der Kapazitäten – unter anderem hatte man eine ehemalige Mitarbeiterin der Stadtkantine übernommen – daher ein voller Erfolg. Die hohe Nachfrage und die zahlreichen positiven Rückmeldungen zeigten deutlich wie wichtig ein solches Angebot für die Menschen in Suhl sei – und wie sehr es geschätzt werde.

Der DRK-Kreisverband steht Interessenten weiter für Anfragen zur Verfügung. Der wöchentliche Speiseplan kann auf der Website eingesehen werden.