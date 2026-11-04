Der bayerische Wirtschaftsminister und stellvertretende Ministerpräsident Hubert Aiwanger ist im Alter von 55 Jahren gestorben, wie die „Bild“-Zeitung berichtet. Der Vorsitzende der Freien Wähler wurde am Mittwoch in einem Hotel in Berlin-Mitte tot aufgefunden.

Nach Angaben der „Bild“ hätten Quellen aus der bayerischen Staatsregierung und der Berliner Polizei den Tod des Politikers bestätigt. Zur Todesursache lagen zunächst keine Informationen vor.

Aiwanger hatte demnach bei der Eröffnung des Hauptstadtbüros der Freien Wähler in Berlin gefehlt. Er soll sich nicht wohlgefühlt und deshalb in seinem Hotel aufgehalten haben. Dort sei er später tot entdeckt worden. Seine Familie sei bereits informiert worden.