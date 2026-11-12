"Bete, dass es meine letzte OP sein wird"

Vor der Operation hatte die viermalige Gesamtweltcupsiegerin berichtet, dass das gesamte Implantatmaterial raus musste, um ein neues vorderes Kreuzband einsetzen zu können. "Denn aufgrund all der Platten habe ich immer noch kein vorderes Kreuzband", hatte sie auf Instagram geschrieben. Sie sei ziemlich nervös. "Ich bete, dass es meine letzte OP sein wird", ergänzte sie.