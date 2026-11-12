München - Oliver Kahn hat die Aussagen von Uli Hoeneß über Jamal Musiala und dessen neurologische Erkrankung kritisiert. Der Ehrenpräsident des FC Bayern hatte zuletzt Zweifel geäußert, ob der Fußball-Nationalspieler zu alter Topform zurückfindet. Dabei erwähnte er Musialas Vertrag und sprach von einem "Dilemma". Kahn meinte, ein Club dürfe über die Zukunft von verletzten Spielern sprechen. "Aber er sollte nicht so tun, als sei es ein Akt besonderer Menschlichkeit, den Vertrag zu erfüllen, den er selbst abgeschlossen hat. Der Verein hat nicht nur die Leistung gekauft. Er hat das Risiko mitgekauft."