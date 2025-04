Durch das Winterhochwasser waren laut dem Umweltministerium in Magdeburg allein in Sachsen-Anhalt flutbedingte Schäden in Höhe von insgesamt rund 40 Millionen Euro entstanden. Betroffen sind Siele, Schöpfwerke, Pegel und Deiche, die zeitnah repariert werden müssen. Da auch die Talsperre Kelbra stark beansprucht wurde, sollen in diesem Jahr bauliche Schäden an Zu- und Auslauf beseitigt und das Dammvorland erhöht werden.