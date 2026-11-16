Nach Hirnhautreizung: Kompany leitet erstmals wieder Training beim FC Bayern

München - Gut drei Wochen nach seinem Zusammenbruch hat Vincent Kompany erstmals wieder ein Training beim FC Bayern geleitet. Der Belgier war bei der Nachmittagseinheit dabei, bei der viele Nationalspieler wegen der Länderspielabstellungen noch fehlten. Auf Fotos, die die "Bild" veröffentlichte, war Kompany im weißen Wintermantel und mit einer Armschiene zu sehen. Er hatte sich an der Schulter verletzt, als er am 23. Oktober beim Training der zweiten Mannschaft zusammengebrochen war. Dann wurde bei dem Coach im Krankenhaus eine Hirnhautreizung festgestellt.