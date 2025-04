Der Senior hatte den Pflegedienst demnach zuvor über den Hausnotruf in seiner Wohnung alarmiert. Als der Mitarbeiter am Freitag die Wohnung des Mannes in München betrat, habe dieser ihn mit einem Schreckschussrevolver bedroht, hieß es. Daraufhin habe der Mitarbeiter die Wohnung verlassen und die Polizei gerufen. Spezialkräfte trafen den Mann in der Wohnung an und stellten die Schreckschusswaffe sicher. Der Senior wirkte laut Sprecher nicht verwirrt.