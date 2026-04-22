Nach Hangrutsch: Mangfalltalbahn fährt frühestens ab Ende Juni wieder regulär

Westerham/München (dpa/lby) - Der Zugverkehr auf der von einem Hangrutsch beschädigten Mangfalltalbahn in Oberbayern wird voraussichtlich erst Ende Juni wieder regulär rollen. Die Reparatur des Abschnitts auf der Strecke von München über Holzkirchen nach Rosenheim sei aufwendiger und somit langwieriger als gedacht, teilte die Deutsche Bahn (DB) in München mit. Seit dem 25. Februar fahren zwischen Holzkirchen und Westerham keine Züge mehr, zudem entfallen in Hinrichssegen sowie Heufeldmühle weiterhin einige Zughalte wegen Langsamfahrstellen.