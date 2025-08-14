Rechtsextremismus Was bedeutet das Gutachten zur AfD in Brandenburg?

Wie ist die Lage in anderen Bundesländern?

Klarheit, ob die Einstufung des Verfassungsschutzes auch gerichtlich bestätigt wird, kann lange dauern. In Sachsen-Anhalt ist über eine im April 2024 eingereichte Klage der AfD gegen die Einstufung als gesichert rechtsextremistisch noch nicht entschieden.

In Thüringen geht die AfD mit ihrem Landespartei- und Fraktionschef Björn Höcke zwar nicht gerichtlich gegen die 2021 erfolgte Einstufung vor. Es gibt in Erfurt jedoch einen Untersuchungsausschuss zum Verfassungsschutz, der sich auch mit der Einstufung der Partei befasst. Die AfD in Sachen blieb vor dem Oberverwaltungsgericht Bautzen erfolglos.

Welche Folgen hat die Einstufung?

"Der Effekt für die Anhänger kann unterschiedlich ausfallen, insgesamt - das haben wir in den anderen Bundesländern gesehen - ist aber keine große Abkehr zu erwarten", schätzt der Politologe Thomeczek. Problematisch könnte es aber für Beamte werden. "Möglich ist es, dass hier einige Beamte, die AfD-Mitglieder sind, vorsorglich austreten."

Denn die neue Einstufung der AfD löst Diskussionen über den Umgang mit ihren Mitgliedern im Staatsdienst aus. Ein genereller Beschäftigungsausschluss aufgrund der Parteimitgliedschaft verbindet sich damit nicht. Dies müsse weiter im Einzelfall geprüft werden, hieß es in Potsdam.

Etliche andere Bundesländer plädierten jedenfalls für strengere Überprüfungen. Brandenburg hat einen nicht unumstrittenen Verfassungstreue-Check für angehende Beamte eingeführt - mit einer Regelanfrage beim Verfassungsschutz. Zudem wurden Forderungen laut, die Parteienfinanzierung zu überprüfen. Umstritten bleibt weiterhin ein AfD-Verbotsverfahren, das Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung auf den Weg bringen könnten.