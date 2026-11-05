Nach Gründung 2022: LIV Golf stellt nach knapp fünf Jahren Spielbetrieb ein

Berlin - Die Golf-Serie LIV stellt ihren Spielbetrieb nach knapp fünf Jahren ein. Die 2022 mit Milliardensummen aus Saudi-Arabien gegründete Tour verkündete nun das endgültige Aus. "LIV Golf hat Spaß gemacht, war anspruchsvoll, inspirierend und zeitweise herausfordernd – aber immer lohnend", teilte LIV-Geschäftsführer Scott O'Neil mit. Zuvor hatten bereits Golfstars wie Jon Rahm, Sergio Garcia (beide Spanien), Louis Oosthuizen (Südafrika) und Tyrrell Hatton (England) erklärt, dass sie nicht bei einer Neuauflage "LIV 2.0" dabei wären. Auch der zweifache deutsche Major-Sieger Martin Kaymer (41) spielte auf der LIV-Tour.