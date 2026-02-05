Saalfeld (dpa/th) - Ein halbes Jahr nach einem schweren Waldbrand auf der Saalfelder Höhe ist auf einem Teil der geschädigten Fläche neues Saatgut zur Wiederbewaldung aufgebracht worden – mit einer Drohne. Auf dem Gelände bei Gösselsdorf, einem Ortsteil von Saalfeld, stellten Schnee, Nebel und minus drei Grad Celsius Menschen und Technik vor Herausforderungen. Das Saatgut für Kiefern, Lärchen und Birken sollte auf rund drei Hektar Fläche ausgestreut werden, wie der Saalfelder Stadtförster Alexander Krieck sagte. Die betroffene Fläche gehört zum Kommunalwald der Stadt.