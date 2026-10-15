 
Region
Blaulicht
Meinung
Sport
Genuss & Freizeit
Bei uns daheim
Deutschland & Welt
Wirtschaft & Finanzen
Gesellschaft
  2. Region

  4. Stromversorgung in Main-Spessart weitgehend hergestellt

Nach großem Stromausfall Stromversorgung in Main-Spessart weitgehend hergestellt

In Lohr am Main und mehreren Orten fiel der Strom aus – zeitweise war auch das Mobilfunknetz betroffen. Wo und wie schnell die Versorgung wieder anlief.

Nach großem Stromausfall: Stromversorgung in Main-Spessart weitgehend hergestellt
1
Zeitweise gab es im Landkreis Main-Spessart für viele Menschen keinen Strom. (Symbolbild) Foto: Silas Stein/dpa

Lohr am Main (dpa/lby) - Nach einem Stromausfall im Landkreis Main-Spessart ist die Versorgung fast überall wieder hergestellt. Seit dem frühen Nachmittag waren nach Angaben des Landratsamts vor allem Lohr am Main und seine Ortsteile betroffen, zeitweise auch Frammersbach, Burgsinn, Wiesenfeld, Rohrbach und Karbach. Auch das Mobilfunknetz fiel aus. Ursache war laut Netzbetreiber eine Störung im vorgelagerten Versorgungsnetz.

Nach der Werbung weiterlesen

Das Klinikum Main-Spessart war den Angaben zufolge am Nachmittag wieder im Regelbetrieb, alle Notfallprotokolle liefen an. Die als "Leuchttürme" dienenden Feuerwehrgerätehäuser waren binnen zehn Minuten besetzt. Die Stromversorgung wurde schrittweise wiederhergestellt.