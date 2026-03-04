Nach Großeinsatz an Schule: Anklage wegen rassistischen Mordversuchs nach Hammerangriff

Der 15-Jährige war nach den Polizeiangaben früher einmal Schüler der Mittelschule. Nach dem Angriff soll er versucht haben zu flüchten. Allerdings war die Polizei schnell vor Ort und konnte ihn fassen. Er sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Die beiden verletzten Schüler wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.