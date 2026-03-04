Nach Großeinsatz an Schule: Anklage wegen rassistischen Mordversuchs nach Hammerangriff

Friedberg - Nach einem Hammerangriff auf zwei Schüler in Friedberg in Bayern ist Anklage wegen eines mutmaßlich rassistischen und islamfeindlichen Mordversuchs gegen einen 15-Jährigen erhoben worden.
Zwei Schüler werden bei einer Attacke in Bayern verletzt. Mutmaßlicher Täter ist ein 15-Jähriger. Jetzt ist Anklage gegen ihn erhoben worden - mit konkreteren Aussagen zum möglichen Motiv.
Friedberg - Nach einem Hammerangriff auf zwei Schüler in Friedberg in Bayern ist Anklage wegen eines mutmaßlich rassistischen und islamfeindlichen Mordversuchs gegen einen 15-Jährigen erhoben worden.
Nach der Werbung weiterlesen
Die Generalstaatsanwaltschaft München geht davon aus, dass der Jugendliche im Oktober 2025 auf dem Pausenhof einer Mittelschule Muslime und Ausländer töten wollte, wie eine Sprecherin der Ermittlungsbehörde sagte. Dabei waren ein 14-Jähriger mit irakischen Wurzeln und ein 13-Jähriger mit kosovarischen Wurzeln leicht beziehungsweise mittelschwer verletzt worden.
Bei dem Angriff kurz vor Schulbeginn hatte der 15 Jahre alte Deutsche den Ermittlern zufolge einen uniformähnlichen Anzug und einen "militärisch wirkenden Helm" getragen. Neben einem Hammer hatte er demnach auch zwei Softair-Pistolen dabei. Ob es zu einem Prozess gegen den 15-Jährigen kommt, entscheidet den Angaben zufolge die Jugendkammer des Landgerichts Augsburg.
Der Angriff hatte am 2. Oktober einen größeren Einsatz der Polizei rund um die Mittelschule im Zentrum der Stadt in Schwaben ausgelöst. Zahlreiche Einsatzfahrzeuge und Beamte waren in den Straßen zu sehen, einzelne Bereiche wurden abgesperrt. Zudem wurde ein Rettungshubschrauber angefordert, der allerdings nicht eingesetzt werden musste.
Der 15-Jährige war nach den Polizeiangaben früher einmal Schüler der Mittelschule. Nach dem Angriff soll er versucht haben zu flüchten. Allerdings war die Polizei schnell vor Ort und konnte ihn fassen. Er sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Die beiden verletzten Schüler wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.