Nach Großbrand Wiedereröffnung der Notre-Dame-Türme: Monumentales Comeback

Paris - Ohne sie ist Notre-Dame kaum vorstellbar: Die Türme der weltberühmten Pariser Kathedrale werden wiedereröffnet. Besucher können das geschichtsträchtige Prachtensemble erneut erleben und dabei auch von außen nicht zu erkennenden Neuerungen entdecken. Denn die Restaurierung hat nicht nur den Stein der Türme zum Strahlen gebracht, sondern auch ungeahnte Wege eröffnet: eine Passage zwischen den Türmen, dazu im Südturm eine monumentale Wendeltreppe aus Holz, die sich bis zum Dach hinaufschraubt.