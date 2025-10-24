Eine E-Mail hatte Eisfelds Bürgermeister Christoph Bauer (Freie Wähler Eisfeld) vor gut drei Wochen an die GlasfaserPlus geschrieben und das Unternehmen zum wiederholten Male aufgefordert, offene Fragen zu beantworten. Er möchte wissen, wie es nun weitergeht mit den Breitbandausbau und welche Firma die Baumängel beseitigt, wie der Zeitplan für den Anschluss der Stadt Eisfeld und ihrer Ortsteile an die schnelle Datenautobahn aussieht. Doch bisher tappt Eisfeld im Dunkeln. Die GlasfaserPlus hüllt sich in Schweigen.