Nach Gewinnspiel: Leser begeistert von Zirkusbesuch in Ilmenau

Wer noch nicht dabei war, hat also noch die Gelegenheit, die letzten Vorstellungen zu erleben. Diese finden an diesem Freitag um 16.30 Uhr, am Samstag, 15. Februar, um 15 Uhr und am Sonntag, 16. Februar, um 11 Uhr statt. Am Freitag ist Familientag, Erwachsene zahlen den Kinderpreis und am Sonntag ist Papa-Tag, Väter erhalten freien Eintritt.