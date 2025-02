Klares Signal an die Politik

Die Gewerkschaft will die Mahnwache nach eigenen Angaben auch nutzen, um ein klares Signal an die Politik zu senden. "Wir mussten gestern schockiert erleben, wie auf dem Rücken unserer Kollegen auch Stimmungsmache in der Politik passiert", so Karimi-Krause. "Das erleben wir nicht als Unterstützung, sondern als weiteren Angriff und dagegen verwehren wir uns."